Подмосковье 27 августа 2023, 23:04 Обновленный мост через реку Учу открыли досрочно в Пушкино

Читать 360tv в

Мост через реку Учу на Кудринском шоссе в Пушкино получил вторую жизнь. Для предприятий в этой части города переправа, совмещенная с гидротехническим сооружением, была основным подъездом.

Также мостом пользовались местные жители, чтобы не заезжать на Старое Ярославское шоссе. С 20 февраля проезд закрыли на ремонт. Ожидалось, что строители будут реконструировать мост до середины сентября, однако работы закончили к Дню города.

Реклама

«Сегодня город Пушкино у нас празднует свой День рождения. Поэтому жителям такой небольшой подарок для того, чтобы было более комфортно перемещаться по городу из одной части в другую», — сообщил глава округа Максим Красноцветов.

С начала 90-х годов плотину признали аварийной, однако ею все равно пользовались. В начале этого года Красноцветов принял решение закрыть мост. В итоге город вошел в региональную программу и получил финансирование на ремонт переправы.

«Достаточно компактный, небольшой проект, но важность его сложно переоценить. По сути две части города соединяются воедино», — сообщил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Теперь это не только удобная дорога с безопасным тротуаром, но и современное гидротехническое сооружение, которое позволяет регулировать уровень воды и в западной части города, и в районе как старого, так и нового Ярославского шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».