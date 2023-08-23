23 августа 2023, 23:47
Обновленный лесопарк в Павловской Слободе откроют в сентябре
В Павловской Слободе в Истре продолжается благоустройство лесопарка. Его откроют в сентября, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Благодаря программе „Парки в лесу“, которую инициировал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, мы создаем места для комфортного отдыха на лесных территориях. Там появляются прогулочные и велодорожки, места для занятий спортом, зоны отдыха на природе, где удобно в любое время года и при любой погоде», — заявил министр.
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По его словам, работы выполнили наполовину. Сейчас в лесопарке Павловской Слободы обустраивают настилы, покрытие, прокладывают дорожно-тропиночную сеть.
Программа «Парки в лесу» реализуется в Подмосковье с 2021 года. За это время обустроили 18 лесопарков.
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Благоустройство
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