Подмосковье 23 августа 2023, 23:47 Обновленный лесопарк в Павловской Слободе откроют в сентябре Министерство благоустройства Московской области

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В Павловской Слободе в Истре продолжается благоустройство лесопарка. Его откроют в сентября, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Благодаря программе „Парки в лесу“, которую инициировал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, мы создаем места для комфортного отдыха на лесных территориях. Там появляются прогулочные и велодорожки, места для занятий спортом, зоны отдыха на природе, где удобно в любое время года и при любой погоде», — заявил министр.

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По его словам, работы выполнили наполовину. Сейчас в лесопарке Павловской Слободы обустраивают настилы, покрытие, прокладывают дорожно-тропиночную сеть.

Программа «Парки в лесу» реализуется в Подмосковье с 2021 года. За это время обустроили 18 лесопарков.

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