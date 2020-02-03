Дом, где живет музыка. Обновленный колледж имени Прокофьева в Пушкино откроется 1 сентября

Новое здание областного музыкального колледжа имени Прокофьева в Пушкино распахнет свои двери 1 сентября. Четыре года назад учебное заведение полностью сгорело. Сейчас новый дом для юных музыкантов готов наполовину, а сдать его планируют к началу осени.

В 2016 году огонь полностью уничтожил здание колледжа. Человеческих жертв удалось избежать, но несколько музыкальных инструментов сгорели. На место пожара приезжал глава региона Андрей Воробьев. Тогда он пообещал, что юные музыканты не останутся без крыши над головой. Строительство нового здания находится под личным контролем губернатора.

«Для меня музыка — это жизнь. И без музыки, конечно, я не умру. Но это будет существование», — подчеркнул дирижер оркестра Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева Илья Рейбарх.

Источник фото: телеканал «360»

Участники этого оркестра — будущее музыкального мира. Многим из них нет и двадцати. Федор Губанов — альтист. Ему 16 лет, из них 11 — вместе с музыкой.

«В оркестре я чувствую себя максимально сбалансированно и могу выразить все эмоции, что таятся у меня в голове», — отметил юноша.

Они живут музыкой. Воспитанники колледжа четыре года назад вместе пришли на пепелище. Выносили из здания то, что можно было спасти — музыкальные инструменты, документы, ноты. Но несколько новых пианино все же были уничтожены.

Сейчас здание на Писаревской 12 готово наполовину. Работы по его внешнему оформлению почти завершились. Осталось закончить строительно-монтажные работы внутри здания. Отступать некуда — сроки у строителей жесткие.

«Мы планируем завершить все строительно-монтажные работы 31 июля. Здесь нужно будет провести все необходимые работы с получением заключения о соответствии [объекта], с получением других документов для сдачи, и 1 сентября ждем детей!» — рассказал представитель подрядчика Максим Лыков.

Источник фото: телеканал «360»

Только ждать их не надо. Они сами пришли. Ребята не могут дождаться, когда вновь переступят порог родного колледжа.

«Конечно, хочется новое здание. Потому что некомфортно ездить по всему городу. Много денег уходит на проезд. Неприятно, особенно в такую погоду. Хочется иметь свое здание, свою столовую», — сказал студентка колледжа Ольга Бизюкова.

Ждать осталось недолго — до нового учебного года. С 1 сентября в этих стенах вновь будут слышны звуки классической музыки.