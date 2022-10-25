Обновленный детский сад Реутова начнет набор воспитанников в конце октября | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 23:55 Обновленный детский сад Реутова начнет набор воспитанников в конце октября пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова

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Набор воспитанников в одном из корпусов детского сада № 9 «Светлячок» в Реутове начнется с 31 октября. Его откроют после завершения капитального ремонта, сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

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«Завершение капитального ремонта одного из зданий детского сада № 9 на улице Гагарина на финишной прямой. Приступаем к набору детей в новый корпус. В обновленном здании сначала начнут работать две группы возрастных категорий 1-3 и 3-5, с последующей работой остальных трех групп по мере комплектования», — рассказал Станислав Каторов.

пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова

Тем родителям, кто хочет выбрать для ребенка новое отремонтированное здание, необходимо обратиться в Управление образования администрации городского округа.

Заявление родители могут написать и отправить на электронную почту reutovobr@mail.ru или подать лично, обратившись в понедельник или среду с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Реутов, ул. Кирова, дом 5, кабинет № 3.

«Ближайшее доукомплектование будет 28 октября 2022, где также будут рассматриваться заявления на предоставление места в здании детского сада № 9», — сказал начальник Управления образования администрации городского округа Реутов Иван Гетман.

В здании строители полностью выполнили работы на крыше и фасаде, завершают внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Корпус детского сада рассчитан на четыре группы, в которых возможно обучение 112 воспитанников.

Капремонт детсада провели в рамках муниципальной программы «Образование» за счет средств Московской области и городского округа Реутов.