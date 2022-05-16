Обновленную платежку с крупным шрифтом получат жители Подмосковья

Жители Мытищ и Жуковского в середине мая получат обновленные платежные документы от МосОблЕИРЦ. В этих документах будет увеличенный шрифт, кроме того, информация о расчетах станет проще и понятнее.

Под заголовком «Единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных и иных услуг» написана управляющая организация, ее реквизиты и реквизиты МособлЕИРЦ. Как и в старых платежках, далее будет указана итоговая сумма к оплате и два QR-кода для оплаты — с добровольным страхованием и без него.

Столбцы в таблице с расчетами останутся. «Виды услуг», «Объем услуг», «Единицы измерения», «Тариф», «Начислено по тарифу» и «Итого» будут там, где привычно их видеть. А остальные столбцы отразятся только при необходимости. Так, если жителю не полагаются льготы или не производился перерасчет, у него нет задолженностей или переплат, этой информации в квитанции не будет.

Сведения о повышающем коэффициенте будут отражены в отдельной таблице. Результат применения коэффициента учтется в столбце «Итого» таблицы с расчетами, а комментарий об этом будет виден в таблице с коэффициентом.

Таблица со справочной информацией в новой платежке дополнится столбцом «Дата поверки». МособлЕИРЦ советует внимательно смотреть в этот раздел, чтобы не поверять и не менять счетчик без необходимости, когда межповерочный интервал еще не истек.

Отрывным бланком для передачи показаний стала таблица «Справочная информация по лицевому счету». Здесь в столбец «Показания приборов учета коммунальных услуг» — «Текущее (заполняет клиент»)» необходимо самостоятельно внести показания. Бланк нужно опустить в ящик для приема показаний в управляющей компании или в ближайшем клиентском офисе МособлЕИРЦ.

Внизу под разделом «Справочная информация» в рамке будут печататься сообщения об изменениях в начислениях по конкретному лицевому счету.