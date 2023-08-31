Подмосковье 31 августа 2023, 13:27 Обновленную библиотеку «Очаг» откроют в Электростали Министерство культуры и туризма Московской области

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Модернизированную библиотеку семейного чтения «Очаг», одержавшую победу в конкурсном отборе проекта «Культура», откроют в Электростали 31 августа. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В библиотеке, функционирующей уже почти 30 лет, оборудовали дополнительные зоны. Здесь появились класс для обучения компьютерной грамотности и арт-холл. Для чтения создали новые комфортные места, улучшили пространство демонстрации и хранения книг, пополнили книжный фонд произведениями актуальных авторов, новыми изданиями классиков и школьной литературы.

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После модернизации в библиотеке откроют студию декоративно-прикладного творчества для детей и подростков, семейный киноклуб, клубы настольных и интеллектуальных игр, школу толерантного взаимодействия.

До конца года в Подмосковье откроются еще две обновленные библиотеки, победившие в конкурсе проекта «Культура». Это читальня имени Маршака в Королеве и Центральная библиотека Ленинского городского округа.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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