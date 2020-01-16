Первый ремонт с 1986 года. Обновленное грудничковое отделение открылось в Орехово-Зуеве

В городском округе Орехово-Зуево после комплексного капитального ремонта начало работать детское грудничковое отделение центральной городской больницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Ремонтные работы проводились в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» на сумму более 44 миллионов рублей.

По словам главного врача больницы Сергея Бунака, для жителей округа ремонт стал долгожданным событием, поскольку отделение не ремонтировалось с момента открытия — с 1986 года.

«Выполнен огромный объем работ — от замены кровли до внутренней отделки помещений. Палаты стали более просторными, они рассчитаны на 1-2 пациентов. В отделении созданы все условия, чтобы дети получали полноценную высококвалифицированную помощь», — рассказал главный врач больницы Сергей Бунак.

В детском грудном отделении оказывается помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет с соматической патологией — такими заболеваниями, как пневмония, хронический бронхит, заболевания желудочно-кишечного тракта. Груднички находятся на лечении вместе с родителями. В отделение приезжают лечиться малыши не только из городского округа Орехово-Зуево, но и из Шатуры, Павловского Посада, других городов Подмосковья, а также из Владимирской области.