Обновленная ж/д станция Акри открылась в Ступине после реконструкции

В Ступине теперь можно сесть на электричку на двух обновленных платформах станции Акри Павелецкого направления Московской железной дороги. В воскресенье состоялось ее открытие после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Во время реконструкции строители демонтировали старые платформы, уточнило РИАМО. Новые были построены по современным стандартам. В частности, вдоль края появилось антискользящее покрытие.

Кроме того, на станции появились пандусы, полосы безопасности из тактильной плитки, светодиодное освещение, обновленные системы визуального и вербального информирования, модернизированная навигация, а также лавочки и навесы.

Пока шла реконструкция, поезда ходили исправно, работы никак не сказались на расписании. Там были установлены временные деревянные платформы.

В конце мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что самую загруженную в регионе станцию электричек Железнодорожная сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино. Ее построят по соседству. Она будет частью МЦД-4 и разгрузит поток пассажиров в Балашихе.