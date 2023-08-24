24 августа 2023, 13:14
Обновленная школа в деревне Буньково под Истрой примет 50 первоклассников
Капитальный ремонт Первомайской средней школы, построенной в 1962 году, заканчивается в городском округе Истра. Уже 1 сентября обновленное учебное заведение планирует открыть свои двери для 410 детей, 50 из которых — первоклассники.
Специалисты полностью заменили кровлю на новую, выполненную в светло-серых тонах. Также были установлены современные окна, системы отопления, вентиляции, водоотведения и электроснабжения.
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Сейчас ведутся работы по утеплению фасада двухэтажного здания, а также внутренняя отделка помещений.
Благодаря ремонту в школе появится полноценный актовый зал, который раньше был объединен со столовой. Оборудованы новые кабинеты химии и физики с отдельными входами и лаборантскими.
Школьная территория в Бунькове окружена большим количеством деревьев. К зданию ведет заасфальтированная дорога, обеспечивающая удобный подъезд.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил рейтинг образовательных учреждений региона на «Форуме педагогов». Четыре школы из Щелкова вошли в число лучших, еще 18 попали в «зеленую зону».
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