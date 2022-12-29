Подмосковье 29 декабря 2022, 15:03 Обновленная поликлиника в микрорайоне Первомайский в Королеве начнет прием пациентов в январе

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Капитальный ремонт поликлиники в микрорайоне Первомайский завершился в Королеве. Медицинское учреждение начнет принимать пациентов уже в январе.

Обновленная поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и обслуживает более 24 тысяч жителей, в том числе 3,7 тысячи детей.

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Во время капитального ремонта в здании заменили инженерные сети, двери и окна, а также смонтировали фасад. На данный момент объект готовят к открытию. В период проведения ремонтных работ поликлиника была закрыта, а врачи вели прием пациентов в поликлинике в микрорайоне Текстильщик и в ФАПе в поселке Валентиновка.

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«Зоны ожидания приема врача и вся инфраструктура соответствуют современным стандартам, предусмотренным проектом „Наша поликлиника“. На капитальный ремонт было направлено 285 миллионов рублей из областного бюджета», — сказал главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

К работе в обновленном здании приступят терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты — хирург, неврологи, офтальмолог, кардиолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог, врач-физиотерапевт и стоматологи. В поликлинике также будет вести прием врач кабинета паллиативной медицинской помощи.

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