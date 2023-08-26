26 августа 2023, 19:30
Обновленная набережная реки Оки стала доступна для жителей Каширы
Набережную реки Оки в районе улиц Фабричной и Нижней Набережной в Кашире благоустроили. Ее основной участок уже доступен для местных жителей, сообщили в министерстве благоустройства Московской области.
Работы вели в рамках проекта «Жилье и городская среда»
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«Благодаря победе в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, территория превратилась в современную рекреационную зону, где созданы все условия для полноценного отдыха», — рассказал министр Михаил Хайкин.
На площади 6,5 гектара создали зону отдыха с дорожками, настилами, пирсами для купания и рыбной ловли, качелями, смотровыми площадками. На территории установили маяк, детскую и спортивную площадки, сделали лодочную станцию и зону родников.
Специалисты благоустроили площадку для проведения мероприятий. Открытие пространства запланировали в День города с водным шоу и концертом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
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Благоустройство
Кашира
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