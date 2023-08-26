Подмосковье 26 августа 2023, 13:21 Обновленная гимназия откроется в Лыткарине в сентябре

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После капитального ремонта гимназия № 1 в Лыткарине откроется 1 сентября. Здание построили в 1952 году, степень изношенности эксперты оценили в 85%. За полвека успели износиться инженерные коммуникации, подвалы и кровля.

Работы шли восемь месяцев, за это время сделали все, что было необходимо: от замены всех коммуникаций и сноса ветхих перегородок, до укрепления фасада и благоустройства прилежащей территории.

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Работы выполнили благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и президентского национального проекта «Образование».

«Все родители и дети в нетерпении от того, какая получится школа. Что здесь обновилось, что будет новое. Мы привыкли к одному стилю. Сейчас все изменилось. Все каждый раз интересуются, будем ли мы встречать 1 сентября у памятника? Ждем с нетерпением», — сообщила директор гимназии Марина Андреева.

Сейчас капитальный ремонт вышел на финишную прямую — завершается поставка и расстановка мебели, монтаж оборудования и уборка территории от строительного мусора. Учителя готовят свои кабинеты для начала нового учебного года. Работы завершат в течение недели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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