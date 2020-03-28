Подольскую клиническую больницу ждут глобальные перемены. Уже сейчас здесь переоборудуют один из корпусов, чтобы сделать из него инфекционное отделение. Всего такой проект будет реализован в семи городах Подмосковья.

По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, одна из основных задач сейчас — это ремонт вентиляции.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас по всем корпусам отдельно проектируется и идет замена всех вентиляционных камер, всех машин. Здесь вообще осуществляется отдельная подводка, чтобы соблюсти все нормы. И, конечно же, важно провести зонирование, чтобы отделить „чистые“ зоны от „грязных“, чтобы врачи в том числе не могли заражаться», — подчеркнул Локтев.

Корпус закончат к концу следующей недели. Будет подготовлено 41 реанимационное место и около 140 изолированных палат. Как говорят ответственные за объект, скорость строительства высокая. Но качество от этого не пострадает. Тут каждый несет личную ответственность.

Источник фото: телеканал «360»

Мы следим лично, указываем на все недочеты. Все тут несут ответственность за качество Александр Пташников начальник управления, министр строительного комплекса Московской области.

Наличие нового корпуса, оборудованного по последнему слову техники, — это, конечно, хорошо. Уже сейчас из кадрового резерва формируется штат врачей, медсестер по всем необходимым специальностям. Как говорит главный врач, изначально в проекте, несмотря на скорость, ориентировались на мнение тех, кому придется тут работать, причем не только во время пандемии. И такой подход к делу на всех уровнях вызывает невероятные ощущения благодарности врачей.

Источник фото: телеканал «360»

Спасибо говорю еще раз всем тем руководителям, которые занимаются строительством. Мои мольбы были услышаны. И сегодня больница строится таким образом, что в дальнейшем она останется одной из самых современных и идеальных инфекционных корпусов, которые существуют у нас в Московской области Вардан Геворкян главный врач Подольской городской клинической больницы.

Сроки введения объекта в эксплуатацию или, по-простому, прием пациентов начнется уже в ближайшее время. Так что регион готов ко всему.