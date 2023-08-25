25 августа 2023, 12:40
Обновленная библиотека №3 в стиле советской авиации открылась в Щелкове
После масштабной реконструкции открылась обновленная Щелковская городская библиотека № 3. Как сообщил министр культуры Московской области Василий Кузнецов, это учреждение культуры стало 14-м в регионе, которое преобразовали в рамках национального проекта «Культура».
«У Щелковской библиотеки своя изюминка. В полностью реорганизованном пространстве дизайн выстроен вокруг темы советской авиации. Отмечу, что до конца 2023 года в Подмосковье будут функционировать 17 модельных библиотек, созданных за счет средств федерального бюджета», — сказал министр.
При входе разместили светодиодное панно, посвященное беспосадочному перелету Чкалова через Северный полюс в Ванкувер. Взрослый читальный зал оформили в виде кабины самолета с двумя автоматизированными местами и системой виртуальной реальности.
Детский отдел превратился в игровую комнату с интерактивным самолетом. Там же оборудовали развивающий уголок с магнитной доской, световой панелью, бизибордом и сенсорным экраном.
Просторный читальный зал оснастили большим трансформируемым пространством, плазменной панелью и мобильной мебелью. Это позволит проводить лекции, мастер-классы, концерты и другие мероприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
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