Подмосковье 25 августа 2023, 12:40 Обновленная библиотека №3 в стиле советской авиации открылась в Щелкове Министерство культуры и туризма Московской области

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После масштабной реконструкции открылась обновленная Щелковская городская библиотека № 3. Как сообщил министр культуры Московской области Василий Кузнецов, это учреждение культуры стало 14-м в регионе, которое преобразовали в рамках национального проекта «Культура».

«У Щелковской библиотеки своя изюминка. В полностью реорганизованном пространстве дизайн выстроен вокруг темы советской авиации. Отмечу, что до конца 2023 года в Подмосковье будут функционировать 17 модельных библиотек, созданных за счет средств федерального бюджета», — сказал министр.

При входе разместили светодиодное панно, посвященное беспосадочному перелету Чкалова через Северный полюс в Ванкувер. Взрослый читальный зал оформили в виде кабины самолета с двумя автоматизированными местами и системой виртуальной реальности.

Детский отдел превратился в игровую комнату с интерактивным самолетом. Там же оборудовали развивающий уголок с магнитной доской, световой панелью, бизибордом и сенсорным экраном.

Просторный читальный зал оснастили большим трансформируемым пространством, плазменной панелью и мобильной мебелью. Это позволит проводить лекции, мастер-классы, концерты и другие мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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