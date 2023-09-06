Подмосковье 06 сентября 2023, 18:00 Обновленная библиотека имени Маршака откроется в Королеве 7 сентября Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Вторая библиотека, открытая в Королеве по нацпроекту «Культура», начнет принимать посетителей с 7 сентября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Для библиотеки разработали и закупили мебель и цифровое оборудование, приобрели необходимые элементы для создания комфортного пространства и обновили книжный фонд. А технология автоматизированного поиска книг позволит самостоятельно найти нужное издание — для этого на интерактивной панели выстраивается маршрут до нужного стеллажа», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Большой зал библиотеки разделен на две части. Одна предназначена для проведения массовых мероприятий, другая — книжная. Это позволяет организовывать лекции и семинары, не отвлекая читателей в читальном и компьютерном залах. Для детей обустроена «живая стена» с элементами дополненной реальности. Она наполнена кадрами из мультфильмов по произведениям Самуила Маршака.

В формате виртуальной реальности можно изучать профессии будущего, побывать на экскурсии в космосе, стать участником литературного путешествия или проверить свою реакцию в VR-играх.

Для старших школьников будут работать молодежный киноклуб «Зона доступа» и сообщество любителей настольных игр. Взрослые читатели могут поделиться опытом в рамках семейного клуба «В кругу друзей» и проявить свои творческие способности в театральном объединении «Карамболь». Для представителей старшего поколения есть возможность улучшить компьютерные знания на занятиях лаборатории «Мир цифры», а досуг можно провести в клубе любителей советских фильмов «Ретро» или клубе садоводов «Дачник».