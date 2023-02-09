Подмосковье 09 февраля 2023, 20:09 Обновления систем ЖКХ в этом году коснутся более 12 тысяч жителей Дзержинского

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В 2023 году в Дзержинском обновят жилищно-коммунальные системы. Работы затронут 12,5 тысячи местных жителей. Модернизация запланирована в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

«Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в этом году продолжится капремонт тепловой сети округа по второму этапу протяженностью 1,1 километра. В 2022 году по первому этапу был проведен капремонт общей протяженностью 1,79 километра», — пояснил министр ЖКХ Антон Велиховский.

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Ремонт затронет порядка 10 тысяч человек. Также специалисты отремонтируют четыре центральных тепловых пункта. Последнее коснется 2,5 тысячи местных жителей.

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По словам Велиховского, на работы в Дзержинском потратят 396 миллионов рублей.

Отметим, до 2025 года в Московской области приведут в порядок 162 объекта инженерной инфраструктуры. За счет Фонда капремонта в округе модернизируют 42 внутридомовые инженерные системы и заменят восемь старых лифтов в одном доме.

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