21 ноября 2023, 14:27
Обновление подземного перехода на железнодорожной станции началось в Реутове
Специалисты начали работы по обновлению подземного перехода на железнодорожной станции Реутов МЦД-4. Их планируют завершить через две недели. Затем работники приступят к устранению замечаний.
Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов провел совещание с представителями ОАО «РЖД», посвященное обсуждению рабочих моментов содержания и обслуживания подземного перехода на станции «Реутов» МЦД-4.
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Он проинспектировал объект и подчеркнул, что сейчас на станции ведутся работы по укреплению стен конструкции и отсечения поступлений воды. Это позволит бороться с подтоплениями.
«В ближайшее время, в течение двух недель они закончат эти работы», — подчеркнул Станислав Каторов.
После обновления перехода работники приступят к устранению мелких замечаний. В этот перечень входят наладка слаботочных систем, устранение проблем с подтоплениями, а также очистка дренажных канав и замена плиточных покрытий.
«В настоящее время задача администрации, чтобы переход функционировал», — подытожил глава Реутова.
Отметим, что переход будет оснащен лифтами. По предварительной оценке, к Новому году подъемники уже будут работать.
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Реутов
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