Подмосковье 05 сентября 2023, 20:56 Обновление парка передвижных электротехнических лабораторий обсудили в Минэнерго Подмосковья Фото: unsplash.com

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В Министерстве энергетики Московской области состоялось заседание балансовой комиссии. На нем обсудили вопросы, связанные с «Мособлэнерго», в том числе обновление парка эксплуатируемых передвижных электротехнических лабораторий.

По словам замминистра энергетики Евгения Гаврилова, при авариях на объектах электросетевого хозяйства подобные лаборатории определят причину поломки. От качества их работы будет зависеть успех дальнейших работ и сроки.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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