Подмосковье 10 февраля 2023, 17:31 Обновление инженерных систем В Одинцове обеспечит качественными услугами 135 тысяч жителей

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В этом году в Одинцове обновят инженерные системы. Это обеспечит качественными коммунальными услугами порядка 135 тысяч местных жителей.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», которая будет действовать до 2028 года.

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«В текущем году на территории Одинцовского городского округа запланировано начать реализовывать мероприятия по строительству новых блоков грубой и биологической очистки в поселке ВНИИССОК на улице Липовая», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Также в селе Каринское построят блочно-модульные очистные сооружения, в деревне Подушкино и рабочем поселке Новоивановское — сети водоснабжения, а в деревне Раздоры — ливневую канализацию.

Также планируется начать реконструкцию котельной и капремонт тепловых сетей в Барвихинском, Жуковке и Жуковке-2. В последних двух населенных пунктах собираются построить БМК, а Жуковке-1 — реконструировать центральный тепловой пункт и возвести котельную для нужд подмосковного «Спеццентра Звенигород».

В рамках госпрограммы с 2024 года будут обновлять канализационный коллектор с реконструкцией двух КНС на территории села Ромашково через село Немчиновка с подключением к сетям АО «Мосводоканал».

На модернизацию инженерной инфраструктуры Одинцова потратят более трех миллиардов рублей. На деньги Фонда капремонта Подмосковья капитально отремонтируют три многоквартирных дома и заменять восемь лифтов в двух многоэтажках.

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