Подмосковье 08 февраля 2023, 19:09 Обновление инженерных сетей в Черноголовке обойдется в 68 миллионов рублей

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В этом году в Черноголовке модернизируют инженерные сети. На эти работы потратят 68 миллионов рублей.

Ремонт проведут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

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Так, на Объездной улице на водозаборном узле обновят систему управления сетевыми насосами, также установят преобразователь частот и систему наружного видеонаблюдения. На очистных сооружениях по Технической улице модернизируют аппаратуру для подачи воздуха на аэротанки. Работы коснутся порядка 20 тысяч местных жителей.

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Также в военном городке Ногинск-4 в селе Макарово с населением 700 человек построят канализационные очистные сооружения.

Всего в регионе в этом году отремонтируют 162 объекта инженерной инфраструктуры. Из них семь оплатит Фонд национального благосостояния. На деньги организации в Черноголовке капитально отремонтируют 14 многоквартирных домов и обновят три внутридомовые инженерные системы.

«Всего в текущем году на территории Московской области в 52 городских округах будет капитально отремонтировано 1142 многоквартирных домов», — добавил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В 2023 году в регионе продолжат реализацию губернаторской программы «Мой подъезд».

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