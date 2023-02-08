Подмосковье 08 февраля 2023, 17:26 Обновление инженерных сетей улучшит качество коммунальных услуг для 145 тысяч жителей Сергиева Посада

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В 2023 году в Сергиеве Посаде обновят инженерные сети. Модернизация улучшить качество коммунальных услуг для 145 тысяч местных жителей.

Работы будут проводить в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

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«В настоящее время на территории городского округа Сергиев Посад идет реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС № 1 на улице Митькина и от КНС № 1 до улицы Клубная», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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По его словам, эти работы коснутся 55 тысяч местных жителей. Для улучшения водоснабжения и водоотведения в округе построят новые очистные сооружения. Они будут обслуживать 88 тысяч человек. Также планируется возведение двух станций обезжелезивания воды в деревнях Здравница и Зубцово.

На обновление всей инженерной инфраструктуры Сергиева Посада потратят 4,3 миллиарда рублей.

Всего в Московской области с 2023 по 2025 годы отремонтируют 162 таких объекта. Из них 82 коснутся водоснабжения, 18 — водоотведения и 62 объекта — подачи тепла. Работы на сумму 14,4 миллиарда рублей на семи объектах оплатит Фонд национального благосостояния. Речь идет об очистных сооружениях в Кашире, канализациях в Сергиевом Посаде, Коломне и Можайске, а также реконструкции системы водоснабжения в Павловском Посаде.

В этом году Фонд также капитально отремонтирует девять многоквартирных домов в Сергиевом Посаде. На средства организации обновят 24 внутридомовые инженерные системы, заменят 26 лифтов в семи домах и починят одну крышу.

«Всего в текущем году на территории Московской области в 52 городских округах будет капитально отремонтировано 1142 многоквартирных домов», — добавил Антон Велиховский.

В 2023 году в регионе продолжат реализовывать губернаторскую программу «Мой подъезд». Сейчас список адресов в Сергиевом Посаде утверждается.

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