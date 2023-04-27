Подмосковье 27 апреля 2023, 14:52 Обновление дорожной разметки в Солнечногорске завершат в мае

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Дорожные работы запланировали в Солнечногорске на начало мая. В округе обновят разметку и ограждения, а также выполнят ямочный ремонт.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с первым заместителем Артемом Поповым на автомобиле лично оценил состояние дорожной сети после зимы.

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«По итогам выезда дал поручение до 9 мая обновить разметку, выполнить ямочный ремонт, поправить люки и дорожные ограждения. Автобусные остановки у автостанции уже устарели, сейчас прорабатываем их замену», — рассказал Константин Михальков.

Он добавил, что подобные объезды и обходы в городе будут проходить регулярно.

Во время выполнения запланированных на май работ особое внимание уделят улицам Тамойкина, Крестьянской, Баранова и Набережной. А пока коммунальные службы продолжают наводить порядок на улицах, во дворах и парках в рамках месяца чистоты и благоустройства.

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