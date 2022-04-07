Обновление дорог ждет Балашиху

Жители Московской области голосуют на портале «Добродел» за дороги, которые требуют ремонта.

В 2020 году жители Балашихи выбрали по пять дорог. В план ремонта 2021 года также вошли пять автомобильных дорог, выбранных по результатам голосования на «Доброделе». Сбор предложений по ремонту автомобильных дорог на 2023 год стартовал 1 апреля.

Участвовать в голосовании могут зарегистрированные на портале госуслуг Московской области пользователи. Один человек может отдать голос только за один участок.

Сбор предложений продлится до 31 мая. После того как определятся дороги, получившие наибольшую поддержку, их вынесут на повторный опрос, который пройдет с 1 июля по 31 августа.

На интерактивной карте голосующий может указать дорогу, участок которой предлагается отремонтировать. Также можно прикрепить фото, оставить комментарий и поддержать других пользователей лайком.

Ремонт дорог пройдет в два этапа: сначала «первая волна», список участков которой уже сформирован с учетом предложений жителей в администрации муниципалитетов, и дополнительная программа, объекты ремонта которой сейчас формируются.

К основной программе ремонта дорог приступят с наступлением положительных температур в апреле. Ремонтный сезон запланировано завершить к осени. С перечнем участков ремонта автомобильных дорог в Балашихе можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.