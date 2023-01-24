Подмосковье 24 января 2023, 19:01 Обновление бульвара Маяковского продолжится в Жуковском в этом году

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Бульвар Маяковского продолжат благоустраивать в Жуковском по решению местных жителей. Здесь появится современное городское пространство для отдыха горожан с архитектурными формами и яблонями.

«За благоустройство данной территории было отдано более 4,2 тысячи голосов жителей в ходе общероссийского голосования. Работы проведем с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений», — пообещал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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На площади появятся асфальтированные проезды и удобные тротуары, освещение, скамейки и урны. Территорию украсят скульптурами, кустами и деревьями. Высадят в том числе яблони с белыми цветами.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.

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