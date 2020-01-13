Строительство большой детской площадки и обновление 40 дворов ждет Истру в 2020 году

В 2020 году в городском округе Истра благоустроят 40 дворов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В прошлом году по программе комплексного благоустройства подмосковных дворов в Истре обновили 15 дворовых территорий. Работу принимали также и представители общественности. Оставшиеся 12 дворов по согласованию с жителями благоустроят в 2020-м. К ним прибавятся еще 28 дворов, которые выбрали жители для благоустройства в новом году.

Завершены работы по преображению двух парков в городе Дедовске и селе Павловская Слобода. Администрация городского округа Истра совместно с Министерством благоустройства Московской области прорабатывает вопросы по выделению средств на устройство дополнительных парковочных мест и ремонт асфальтового покрытия проездов.

Власти муниципалитета подтвердили, что в этом году на его территории появится новая большая детская площадка. В планах — благоустройство Истринского парка. Кроме того, прорабатывается вопрос по обновлению пляжной зоны Истринского водохранилища.

«Особое внимание нужно уделять вопросам по вовлечению жителей в активное обсуждение благоустройства общественных пространств», — подчеркнула глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

При поддержке областного правительства в 2020 году в городском округе Истра появится 45 новых линий уличного освещения. Проекты уже разработаны. 38 участков автодорог отремонтируют по госпрограмме при софинансировании из средств бюджета Московской области.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Жители территориального управления Букаревское обратились с просьбой к главе муниципалитета Татьяне Витушевой о строительстве пешеходной дорожки между поселками Красный и Глебовский. Решение об обустройстве дорожки уже принято, кроме того, сейчас там ведется строительство линии освещения.

Жительница Глебовского Анна Плахина всю свою трудовую жизнь ходила по этому маршруту через лес. «Мы благодарны Татьяне Семеновне (Витушевой) за то, что она для нас сделала такое доброе дело, что услышала нашу просьбу», — сказала Анна Плахина.