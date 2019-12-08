Обновите транспортную карту. Проезд по МЦД станет платным с понедельника
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Выйти на платформу станции «Савеловская», не приложив свой проездной к турникету, уже нельзя. До 9 декабря деньги не списываются. По сути, оборудование работает для того, чтобы только подготовить людей к платному режиму. Многие за 2,5 недели бесплатного проезда уже забыли про свои транспортные карты. Пассажиров выручают работники станции — их проездные пробивались сотни раз в день.
Утром 9 декабря абсолютно все станции диаметров перейдут на платный режим. Пройти через турникет можно будет только с новым или с перепрограммированным проездным. Это можно сделать прямо в кассе на станции. Причем займет это считанные секунды. После обновления на карте будет фиксироваться вся информация о вашем маршруте.
Поезда Московских центральных диаметров ездят с интервалами в пять-семь минут. В будний день по МЦД ездят в среднем 550 тысяч человек.
На МЦД действуют три тарифные зоны: «Пригород» — стоимость составит 45 рублей, «Центральная» — здесь поездка обойдется в 38 рублей и «Дальняя» — тут стоимость поездки зависит от километража. Разобраться не сложно. Прямо в вагонах есть подробные инструкции. Кроме того, на сайте московского метро работает тарифный калькулятор.
По МЦД ходят не только «Иволги», о которых сейчас так много говорят, но и обычные электропоезда. И большинство составов обновлены. Здесь тоже есть кондиционеры, работает Wi-Fi. Еще в составах увеличено количество вагонов до 10 и 11 — это более миллиона пассажирских мест в сутки.
Улучшения в работе МЦД с момента открытия отмечают 85% пассажиров. Таковы данные ежедневных опросов. Для удобства людей на МЦД появились и перехватывающие парковки. Логистика стала еще удобней.
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Чтобы ничто не могло испортить положительное впечатление от диаметров, запомните важное правило: свою транспортную карту нужно обязательно прикладывать к валидаторам или турникетам не только при входе, но и при выходе. Иначе ее заблокируют, а разблокировка стоит 150 рублей.