Подмосковье 22 декабря 2023, 16:59 «Обновили более 160 учреждений». Андрей Воробьев — о капитальном ремонте больниц в 2023 году Андрей Воробьев рассказал о модернизации больниц и поликлиник Подмосковья Андрей Воробьев / Вконтакте

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Сразу пять медицинских учреждений открыли на территории Московской области после капитального ремонта 22 декабря. Все они оснащены самым современным оборудованием, позволяющим оказывать высококачественную помощь жителям региона.

В Кашире обновили терапевтический корпус городской больницы, в Наро-Фоминском и Истринском городских округах — поликлиники, в Жуковском — здание регионального центра травматологии и ортопедии, а в Подольске — стационар областной клинической больницы.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в 2023 году удалось обновить более 160 медицинских учреждений. На следующий год также намечен большой объем работ — в планах привести в порядок более 120 объектов.

«В этом году обновили более 160 учреждений. На 2024-й также наметили большой объем работ — приведем в порядок свыше 120 объектов, в том числе капитально отремонтируем более 30. Также запустили проект „Поликлиника. Перезагрузка“ — приводим поликлиники к единому стандарту. В прошлом году „перезагрузку“ прошли 50 медучреждений, в этом — 100, а также дополнительно — 30 стоматологий», — поделился губернатор.

Андрей Воробьев отдельно подчеркнул важность объектов здравоохранения для жителей Московской области. Сейчас перед правительством стоит задача сделать так, чтобы все медицинские учреждения соответствовали современным стандартам и ожиданиям людей.

«Поэтому каждый год берем в работу десятки объектов — это и капитальный ремонт, и текущий, и аварийно-восстановительные работы», — подытожил Андрей Воробьев.

Кашира

Терапевтический корпус Каширской больницы построили в 1978 году. С того момента в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Во время работ стационар продолжал принимать посетителей в обычном режиме. Здесь обновили фасад, кровлю, входные группы, полностью заменили инженерные сети, внутреннюю отделку. Установили также новые системы вентиляции и освещения. Кроме того, все палаты оборудовали самым современным оборудованием.

Наро-Фоминск

Поликлинику в селе Петровское Наро-Фоминского округа возвели в 1978 году. Там в ходе работ также обновили помещения, фасад, всю инженерную систему и коммуникации, полностью заменили проводку, капитально отремонтировали кровлю и перекрытия, заменили оконные и дверные конструкции. В настоящее время завершается ремонт рентген-кабинета.

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Истра

Также после капремонта открылась поликлиника в селе Новопетровское в городском округе Истра. Местные жители получили новое современное оборудование, а в ближайшее время здесь установят цифровой рентген-аппарат вместо аналогового.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Жуковский

Еще одно медицинское учреждение, распахнувшее свои двери для посетителей 22 декабря, — новый корпус регионального центра травматологии и ортопедии Жуковской областной клинической больницы. Здесь могут проводить такие операции как: эндопротезирование плечевого сустава, протезирование голеностопного сустава, реконструктивные вмешательства на голеностопном суставе и стопе.

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Подольск

Здание Подольской областной клинической больницы возвели в 1964 году. Капитальный ремонт здесь не проводился более 15 лет. Из-за этого здание перестало соответствовать современным стандартам здравоохранения. В больнице обновили фасад, внутреннюю отделку всех помещений, заменили инженерные коммуникаций, к каждой больничной койке подвели кислород.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

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