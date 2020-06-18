Обманутым дольщикам ЖК «Елкино» в Солнечногорске пообещали ключи от квартир этим летом
Комплекс начали возводить шесть лет назад. Два корпуса сдали в экплуатацию. Но собственники уверяют, что ни канализации, ни отопления не появилось. Вдобавок не довели до ума кровлю, лифты и электричество. А из-за дождей провалилась брусчатка.
Когда инвестор обанкротился, вся работа там встала. И больше 800 человек остались ни с чем. Тогда на помощь пришла другая компания. Сейчас она доделывает все работы по помещениям и коммуникациям.
А чтобы ключи от восьмиэтажек наверняка оказались в руках у дольщиков, помочь вызвалась администрация Солнечногорска. Заместитель главы округа Никита Никулин приехал на встречу с собственниками долгостроя.
В ближайшее время мы проведем совместное совещание с застройщиком и с управляющей компанией. И сделаем все возможное, чтобы в июле люди получили свои ключи от квартирНикита Никулин.
Среди обманутых дольщиков есть и многодетные семьи. Долгие годы они испытывают серьезные трудности.
«Мы снимаем жилье в Чашниково и пытаемся получить ключи, чтобы переехать. Мы многодетные. И, конечно, нам тяжело. Это большая нехватка», — поделилась Валентина Ватаманица.
А об этапах работы теперь будут знать и сами дольщики. Власти округа планируют встречаться с ними каждую неделю. Корпуса должны принять жильцов этим летом.
Выдача ключей обманутым дольщикам активно возобновилась в Подмосковье. В апреле работу пришлось приостановить из-за пандемии.