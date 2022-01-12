Обманутым дольщикам в Подмосковье окажут бесплатную юридическую помощь

С 1 апреля 2022 года обманутые дольщики Московской области смогут бесплатно получить юридическую помощь. Об этом в интервью «360» рассказал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

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Уже реализованная на законодательном уровне инициатива региональной прокуратуры в первую очередь даст людям информационную поддержку.

«С 1 апреля 2022 года гражданин, который относится к категории обманутых дольщиков, имеет право на бесплатную юридическую помощь в Московской области. <…> Люди будут понимать четко, как, где, в какие сроки будут реализованы их права», — подчеркнул Забатурин.

Еще один законопроект, который надзорное ведомство внесло в Мособлдуму, в 2021 году получил поддержку регионального правительства. Он связан со льготами для организаций, которые занимаются достройкой брошенных объектов. Как правило, это недостроенные многоквартирные дома. Таким предприятиям предоставят льготную ставку по арендным платежам на земельные участки.

«Это серьезный компенсационный механизм для тех организаций, которые вступают в эту процедуру и занимаются достройкой проблемных объектов. И помогают нам тем самым решить проблему обманутых дольщиков», — заявил прокурор Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее назвал приоритетной задачей региональных властей закрыть вопрос с дольщиками в 2023 году.