Подмосковье 06 февраля 2023, 16:11 Обманутым дольщикам Подмосковья напомнили о бесплатной юридической помощи

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Государственное юридическое бюро по Московской области оказывает бесплатную квалифицированную юридическую помощь гражданам-участникам долевого строительства.

Обманутые дольщики могут обратиться за консультированием в устной или письменной формах, составлением заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 8 (498) 602-32-32, добавочный номер 50416.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году тема обманутых дольщиков навсегда закроется в Подмосковье.

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