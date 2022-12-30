Подмосковье 30 декабря 2022, 15:21 Обманутых не останется. История долевого строительства в Подмосковье – от Советского Союза до наших дней Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье решат введением эскроу-счетов

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Дольщики ЖК «Новокосино-2» получили долгожданные ключи от квартир. Они ждали переезда с 2019 года — именно тогда застройщик обанкротился и приостановил работы. О том, как появились обманутые дольщики в России и как эту проблему удалось решить — в специальном репортаже «360».

ЖК «Новокосино-2» должен был принять жителей в 2019 году, но смог только спустя три года — в 2022-м. Дольщица Ольга Иванова работает в бюджетной сфере и копила на первый взнос около семи лет. Она рассказала, что еще в 2016–2017 годах работы на стройке велись активно, а затем — приостановились. После этого дольщики организовали митинги и требовали завершить работы.

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Первые обманутые дольщики появились еще в 90-е годы прошло века, когда средства жителей начали привлекать для строительства домов, а четких правил того, как должен проходить процесс, не было. В результате многие компании не смогли исполнить взятые на себя обязательства.

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До этого, во времена СССР, были жилкооперативы — проекты, реализуемые государственными организациями, которые не могли обанкротиться и исчезнуть, рассказал завкафедрой «Технологии и организация строительного производства» НИУ МГСУ Азарий Лапидус.

«Люди, которые вступали в кооперативы, не могли быть обмануты. Поэтому структура жилищного фонда Советского Союза была совсем другой», — добавил он.

Еще один дольщик «Новокосино-2» — Михаил. После того, как застройщик обанкротился, он стал вести блог и снимать, как идут работы над возведением жилых комплексов.

«Застройщик банкротится по разным причинам — либо мошенничество, либо не рассчитал свои силы», — рассказал Михаил.

Он добавил, что еще одной причиной может стать потребительский рецидивизм, когда дольщики начинают подавать в суд, выставляют претензии и добиваются уплаты неустойки, часто — без веской на то причины.

В отношении «Новокосино-2» застройщик подвергся уголовному преследованию. По словам главы Реутова Станислава Каторова, генеральный сейчас директор компании находится под следствием — он ответит перед судом.

Корпус мы достаивали первым в России вместе с Фондом «Дом РФ», вместе с правительством Московской области. Огромные слова благодарности хотел бы сказать нашим жителям за их терпение Станислав Каторов.

Для защиты дольщиков с 2019 года в России ввели новые правила финансирования многоквартирного строительства — эскроу-счета. При покупке квартиры дольщики перечисляют деньги не напрямую застройщику, а на банковский счет, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию.

«Это проверенная мировая практика. Порой она не выгодна застройщикам, особенно мелким и даже средним, но это гарантия того, что объект будет достроен и люди не лишатся денег», — рассказал Азарий Лапидус.

Жители также могут следить за ходом строительства домов в специальном приложении, и в случае возникновения проблем, на карте появляется предупреждение.

Строительствао «Новокосино-2» завершили в Реутове в декабре этого года. В нем будут проживать свыше 1,3 тысячи семей.