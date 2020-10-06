Обманутых дольщиков ЖК «Парк Апрель» восстановили в правах в Наро-Фоминском округе

267 обманутых дольщиков жилого комплекса «Парк Апрель» в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа восстановили в правах.

Как сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья, было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилых домов, которые начали строить еще в 2017 году.

«Первоначальный срок ввода домов в эксплуатацию планировался в декабре 2019 года, но был нарушен из-за сложностей подключения к инженерным сетям», — отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова, сказано на сайте правительства Московской области.

Проблему с вводом в эксплуатацию удалось решить, подчеркнул министр.