Обманутых дольщиков не останется в Подмосковье спустя три года

О планах Андрей Воробьев сообщил во время видеоконференции с руководящим составом правительства области. Он подчеркнул важность вопроса, учитывая, что Подмосковье — один из самых быстрорастущих по числу жителей регионов.

Сейчас у нас остается 24,5 тысячи обманутых дольщиков. Президентом поставлена задача вместе с федеральными уполномоченными ведомствами, в частности с „Дом.рф“, решить проблему в течение последующих трех лет Андрей Воробьев.

Комфортные квартиры получат не только обманутые дольщики. В регионе возобновляется программа расселения ветхого жилья. Это касается более миллиона человек.

Главам муниципалитетов поручили провести анализ состояния жилого фонда. На этом губернатор сделал отдельный акцент.

Обратите внимание на самые сложные микрорайоны, самые проблемные территории, которые находятся в вашем ведении. Для того, чтобы алгоритм, который мы рассмотрим, в том числе и с правительством России, можно было успешно и оперативно реализовать Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что из 15,5 тысячи обманутых дольщиков, включенных в программу на этот год, почти восемь тысяч уже получили ключи.

Следить за ходом возведения домов дольщики смогут онлайн. С прошлого года в Подмосковье стало работать новое приложение — «Подмосковные стройки». Оно размещено на интернет-портале «Добродел».