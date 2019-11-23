Обманутые дольщики подольского ЖК «Эстет» получат свои квартиры. Проблему решит правительство Подмосковья

Правительство Московской области ведет поиск инвестора на завершение строительства жилого комплекса «Эстет» в Подольске. В 2015 году его строительство остановилось. Свои квартиры ждут почти 650 дольщиков.

Строительство жилого комплекса «Эстет» в Подольске началось в 2014 году. Застройщик ООО «Премьер-Инвест» планировал сдать объект в эксплуатацию в 2016 году, но в связи с недостаточным финансированием не выполнил свои обязательства в срок. В 2015 году работы на объекте были полностью остановлены. Всего были нарушены права 647 дольщиков.

Правительство Московской области нашло потенциального инвестора для завершения строительства двух недостроенных корпусов жилого комплекса. Также уже оценили объем работ и необходимых вложений.

В ближайшее время планируется подписание инвестиционного контракта.

Всю актуальную информацию обо всех строящихся объектах на территории региона можно найти на информационном портале объектов долевого строительства Московской области.