Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи независимо от ситуации с ковидом
По словам губернатора, решение проблем дольщиков находится на очень жестком контроле. И пандемия не перенесет сроки предоставления жилья.
«Я докладывал президенту и получил от него жесткое указание — все то наследие, которое образовалось за десятилетия, решить, закрыть вопрос с дольщиками в 2023 году. У нас было 107,5 тысячи дольщиков. Сейчас не выданы ключи порядка 40 тысячам. Этот год и предыдущий мы выдавали 19-20 тысяч ключей. Этим темпом будем идти дальше», — сказал Воробьев.
Он добавил, что персонально занимается этой темой. При этом нужно не просто достроить дома, но и урегулировать другие вопросы.
«Если скажу, что каждый день, то точно не совру. Объясню почему: кроме достройки, нужно еще зарегистрировать все, нужно, чтобы было благоустройство, чтобы рядом были школа, детский сад. Это все то, все чем мы занимается», — отметил губернатор.
Чтобы мест в образовательных учреждениях хватало всем, в Подмосковье до конца года достроят еще 36 новых школ. На этом регион не остановится.
«Мы строим много школ и много детских садов. Контингент растет — и должны строить больше. Точнее, не больше, должны строить не переставая. Машин больше, жителей больше. Есть отставание по социальным объектам из-за тех самых дольщиков. Мы строим», — добавил Воробьев.
В декабре этого года дольщики долгостроя в Вербилках начали получать ключи. Строительство дома началось еще в 2009 году, но работы останавливали из-за финансовых сложностей. Свои права восстановят 54 человек.