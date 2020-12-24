Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи независимо от ситуации с ковидом

Московская область не намерена отказываться от важных проектов, даже если объявят локдаун из-за распространения коронавируса. Одна из основных задач — выдать ключи обманутым дольщикам. Подробнее об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

По словам губернатора, решение проблем дольщиков находится на очень жестком контроле. И пандемия не перенесет сроки предоставления жилья.

«Я докладывал президенту и получил от него жесткое указание — все то наследие, которое образовалось за десятилетия, решить, закрыть вопрос с дольщиками в 2023 году. У нас было 107,5 тысячи дольщиков. Сейчас не выданы ключи порядка 40 тысячам. Этот год и предыдущий мы выдавали 19-20 тысяч ключей. Этим темпом будем идти дальше», — сказал Воробьев.

Он добавил, что персонально занимается этой темой. При этом нужно не просто достроить дома, но и урегулировать другие вопросы.

«Если скажу, что каждый день, то точно не совру. Объясню почему: кроме достройки, нужно еще зарегистрировать все, нужно, чтобы было благоустройство, чтобы рядом были школа, детский сад. Это все то, все чем мы занимается», — отметил губернатор.

Чтобы мест в образовательных учреждениях хватало всем, в Подмосковье до конца года достроят еще 36 новых школ. На этом регион не остановится.

«Мы строим много школ и много детских садов. Контингент растет — и должны строить больше. Точнее, не больше, должны строить не переставая. Машин больше, жителей больше. Есть отставание по социальным объектам из-за тех самых дольщиков. Мы строим», — добавил Воробьев.

В декабре этого года дольщики долгостроя в Вербилках начали получать ключи. Строительство дома началось еще в 2009 году, но работы останавливали из-за финансовых сложностей. Свои права восстановят 54 человек.