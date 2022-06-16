Обманутые дольщики смогут бесплатно получить юридическую помощь в Подмосковье

У обманутых дольщиков из Подмосковья есть возможность получить бесплатную юридическую помощь. Ее оказывает Госюрбюро.

Помощь юриста доступна пострадавшим от недобросовестных застройщиков жителям. Можно обратиться за консультацией, составить заявление, жалобу, ходатайство.

Сначала потребуется записаться по телефону 8 (498) 602-32-32, добавочный — 50416. Подробности можно уточнить на сайте buro.mosreg.ru.

На решение проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье осталось всего два года. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева вопрос должны полностью закрыть к 2023-му.