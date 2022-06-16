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    16 июня 2022, 17:05

    Обманутые дольщики смогут бесплатно получить юридическую помощь в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    У обманутых дольщиков из Подмосковья есть возможность получить бесплатную юридическую помощь. Ее оказывает Госюрбюро.

    Обманутые дольщики смогут бесплатно получить юридическую помощь в Подмосковье | Изображение 1

    Помощь юриста доступна пострадавшим от недобросовестных застройщиков жителям. Можно обратиться за консультацией, составить заявление, жалобу, ходатайство.

    Сначала потребуется записаться по телефону 8 (498) 602-32-32, добавочный — 50416. Подробности можно уточнить на сайте buro.mosreg.ru.

    На решение проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье осталось всего два года. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева вопрос должны полностью закрыть к 2023-му.