Обманутые дольщики Дубны получат квартиры в 2023 году

Глава Дубны оценил темпы строительства на проблемном объекте.

На строительстве жилищного комплекса «Европейский квартал» работает новая команда застройщика. Прошел уже месяц с начала ее работы. За это время на объекте сделано столько, сколько не было сделано за весь предыдущий год.

Всего 37 обманутых дольщиков ждут квартир в этом жилищном комплексе с 2015 года. Они отмечают, что сейчас у них, наконец, появилась уверенность, что дело сдвинется с мертвой точки.

«Мы довольно давно ждем, пытаемся взаимодействовать с командами, которые меняются одна за другой. Сейчас пришла новая команда. Мы с первого момента увидели совсем другой подход. Они собрались, взялись, провели большую работу по организации работ за короткий период времени», — поделился дольщик Сергей Прищепа.

Глава Дубны Сергей Куликов тоже отметил прогресс в строительстве. Он регулярно бывает на объекте и в этот раз на площадке оценил темпы работ и работу с документацией.

В ближайшее время строители приступят к утеплению фасадов. К работам приступят также бригады электриков и сантехников.

Сергей Куликов подчеркнул, что в третьем квартале следующего года эта стройка должна быть окончена.

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев дал поручение, чтобы вопрос был решен. И мы видим, что активно ведется работа, подключена прокуратура, в случае нарушений мы сразу сигнализируем. То есть полный контроль идет», — сообщил глава округа.

Пока «Европейский квартал» — это пять домов в разной степени готовности. В планах есть и шестой, но сейчас на его месте лишь фундамент. Этот жилой комплекс — один из последних проблемных объектов в Дубне.