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    24 марта 2021, 09:56

    Свыше 4 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья получили ключи с начала года

    Анастасия Аброськина

    Ключи от квартир вручили 4061 обманутому дольщику из Подмосковья за три месяца. Теперь они стали жильцами 34 многоквартирных домов.

    Свыше 4 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья получили ключи с начала года | Изображение 1Проектное фото жилого комплекса «Котельнические высотки»

    Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. Она отметила, что выдача ключей продолжится.

    Всего на 2021 год в Подмосковье запланирована выдача более 20 тысяч ключей

    С начала года ключами от квартир уже обеспечили дольщиков комплексов «Котельнические высотки», «Булатниково» и «Город счастья». Жители ждали этого годами: где-то — с 2015-го, а где-то — с 2017-го и 2018-го.

    Кроме того, за три месяца этого года ключи получили дольщики комплексов «Южное Видное», «Новобулатниково», ЖК на улице Боголюбова в Дубне, «Лобня Сити», «Немчиновка-Резиденц» — дом № 1.

    А к концу года в правах восстановят еще 16,6 тысячи обманутых дольщиков. Это коснется 196 домов. Они находятся в комплексах «Спасский мост», «Березки», «Купавино», «Марс», «Немчиновка-Резиденц», «Высокие жаворонки», а также ЖК в Клину на улице Менделеева, в Солнечногорске на улице Ясной и не только.

    К 2024 году в Подмосковье не останется обманутых дольщиков. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев по итогам встречи с президентом.