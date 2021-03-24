Свыше 4 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья получили ключи с начала года

Ключи от квартир вручили 4061 обманутому дольщику из Подмосковья за три месяца. Теперь они стали жильцами 34 многоквартирных домов.

Проектное фото жилого комплекса «Котельнические высотки»

Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. Она отметила, что выдача ключей продолжится.

Всего на 2021 год в Подмосковье запланирована выдача более 20 тысяч ключей

С начала года ключами от квартир уже обеспечили дольщиков комплексов «Котельнические высотки», «Булатниково» и «Город счастья». Жители ждали этого годами: где-то — с 2015-го, а где-то — с 2017-го и 2018-го.

Кроме того, за три месяца этого года ключи получили дольщики комплексов «Южное Видное», «Новобулатниково», ЖК на улице Боголюбова в Дубне, «Лобня Сити», «Немчиновка-Резиденц» — дом № 1.

А к концу года в правах восстановят еще 16,6 тысячи обманутых дольщиков. Это коснется 196 домов. Они находятся в комплексах «Спасский мост», «Березки», «Купавино», «Марс», «Немчиновка-Резиденц», «Высокие жаворонки», а также ЖК в Клину на улице Менделеева, в Солнечногорске на улице Ясной и не только.

К 2024 году в Подмосковье не останется обманутых дольщиков. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев по итогам встречи с президентом.