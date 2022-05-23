Обломки самолета времен войны нашли в Истре. Они пролежали в реке более 70 лет

Части самолета времен Великой Отечественной войны нашли и подняли со дна реки Истры. Все началось с того, что местный житель рассказал документалисту Алексею Никулину историю детства. Мужчина поведал, что когда он был ребенком, видел в реке крыло самолета.

Обломки пролежали на дне реки в Истре свыше 70 лет. Сейчас поднять удалось шасси, части двигателя и не только.

Мы с металлоискателями нащупали дно, выявили аномалию. На следующий день вернулись и вымыли часть шасси Алексей Никулин.

Поисковый отряд проводит ювелирную работу, буквально по частям собирая обломки самолета, чтобы точно определить, какая это модель и кто был внутри.

«Мы предварительно провели работу в архиве Минобороны и предполагаем, что это самолет 606-го легкобомбардировочного авиаполка, который был сбит 25 ноября 1941 года», — рассказал специалист научно-исследовательского центра ЛАИ Сергей Катков.

Водолазы работают без отдыха — посменно, сменяя друг друга. Найденные элементы поднимают на берег.

«Здесь делается специальная сетка, чтобы промывать песок и пытаться определить, был ли там экипаж, остался ли он там», — уточнил представитель экспедиционного центра Минобороны Анатолий Калемберт.

Проблема, с которой столкнулись водолазы, — течение. Река Истра достаточно мелкая, но с трудностью удалось справиться. Водолаз надевает 40-килограммовый свинцовый груз, чтобы его не унесло.

Ключевая задача, которая стоит перед поисковым отрядом, — найти останки погибших летчиков и передать информацию о них родственникам. Группа уже обнаружила заводской номер самолета. По нему можно узнать, кто был в кабине пилота.

Мы сейчас разыскиваем дубли по архивным документам, восстанавливая сведения о том, в какой части этот самолет воевал, ищем акты на списание Сергей Катков.

По его словам, зачастую там указывают имя летчика или дату списания.