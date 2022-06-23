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    23 июня 2022, 13:35

    Облицовка фасада новой поликлиники на улице Гагарина началась в Реутове

    Анастасия Аброськина

    Строители нового корпуса поликлиники на улице Гагарина в Реутове приступили к облицовке фасада. Его откроют в 2022 году.

    Облицовка фасада новой поликлиники на улице Гагарина началась в Реутове | Изображение 1

    Это отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. По его словам, продолжается обустройство кровли, лифтов и инженерных сетей.

    В строительстве задействовали 50 рабочих и четыре единицы техники

    Владимир Локтев.

    Врачи смогут принимать в новом корпусе 250 пациентов за смену. Для них откроют терапевтическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения.

    Внутренний дворик благоустроят и озеленят. В поликлинике установят современное оборудование. Пристройку соединят с существующим корпусом межэтажным переходом.

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