Подмосковье 13 декабря 2023, 10:42 Областные соревнования по триатлону прошли в Щелкове Unsplash

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Кубок Московской области по триатлону прошел в Щелкове. Спортсмены участвовали в соревнованиях по плаванию и бегу, велосипедную гонку в этот раз отменили из-за погодных условий.

Соревнования прошли в манеже универсального спортивного комплекса «Подмосковье». За кубок боролось около 100 человек: мальчики и девочки, а также юноши и девушки со всей Московской области.

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«Вообще этот спорт огромными семимильными шагами набирает популярность. Я считаю, что это самый универсальный вид спорта. Потому что здесь плавание, велосипед и бег. Надо быть выносливым, чтобы уметь все это делать», — сказала мастер спорта международного класса по триатлону и дуатлону Ольга Заусайлова.

По итогам соревнований, щелковские атлеты завоевали пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Призерам и победителям вручили дипломы и памятные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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