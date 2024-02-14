Подмосковье 14 февраля 2024, 12:23 Областные соревнования по сноукайтингу прошли в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнченогорск

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Первенство и чемпионат Московской области по сноукайтингу прошли на озере Сенеж в Солнечногорске. Участниками стали более 35 спортсменов.

Организатором региональных соревнований выступила Федерация парусного спорта Подмосковья. Зачет проходил в нескольких категориях: сноукайтинг курс-рейс-лыжи и сноукайтинг курс-рейс-доска, зимний виндсерфинг.

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Участниками первенства стали юноши и девушки 2006–2012 года рождения, а в чемпионате выступили спортсмены в возрасте от 14 лет. Самому старшему участнику соревнований было 80 лет.

«Наш округ традиционно является площадкой для проведения состязаний по сноукайтингу различного уровня. Уверен, что все спортсмены получили новый колоссальный опыт, а победители, вошедшие в состав сборной команды Подмосковья, достойно выступят уже на всероссийских соревнованиях», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победители соревнований в конце февраля выступят на Кубке России в Конакове, а также на первенстве России в Екатеринбурге, которое пройдет в марте.

Кроме того, организаторы подадут заявку на проведение первенства России в Солнечногорске на 2025 год. Ранее соревнования по сноукайтингу такого уровня однажды уже проходили в акватории озера Сенеж.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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