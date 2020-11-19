Областные Рождественские чтения стартовали в Московской области

В церемонии открытия приняли участие свыше пяти тысяч человек, среди них педагоги, ректоры вузов, священнослужители и руководители образовательных организаций.

«В рамках Рождественских образовательных чтений запланировано проведение около тысячи мероприятий, будут задействованы все муниципалитеты. Педагогов, ребят и родителей ждут конференции, семинары, презентации, конкурсы, открытые уроки, классные часы. В этом году часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Принять в них участие сможет любой желающий», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Как уточнила министр, мероприятия нацелены на обсуждение вопросов по сохранению духовного наследия и развития системы образования. Участвовать в них будет интересно не только детям, но и взрослым.