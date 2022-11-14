Подмосковье 14 ноября 2022, 19:54 Областную хирургическую конференцию провели в Видном

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Специалисты в области хирургии собрались в Видном, чтобы поделиться опытом и познакомиться с новейшим хирургическим оборудованием. Некоторые спикеры присутствовали на конференции виртуально.

Практикующие специалисты, руководители медицинских учреждений и студенты высших учебных заведений встретились в Видном, чтобы не только поделиться своим опытом и узнать что-то новое, но и познакомиться с новейшим оборудованием в области хирургии. Научно-практическая конференция хирургов проводится именно в Ленинском округе неслучайно. Видновская районная клиническая больница активно сотрудничает с хирургическими кафедрами и учебными организациями.

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«Наша больница носит статус клинической больницы, на базе которой расположены кафедры ведущих медицинских ВУЗов. Это и Первый медицинский ВУЗ, и Второй, и Третий, и кафедра РУДН, где обучаются студенты-ординаторы этих кафедр и где также проходит важное сотрудничество наших врачей с ведущими сотрудниками этих кафедр», — отметил заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Сергей Андреенков.

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В ходе конференции использовали различные интерактивные технологии. Онлайн проходила демонстрация действий хирурга на операции. Некоторые спикеры присутствовали на мероприятии виртуально.

Специалисты Видновской районной клинической больницы также делились передовым опытом. Всего в конференции приняли участие более 150 человек.

Организаторами мероприятия стали региональное Министерство здравоохранения, администрация Ленинского городского округа, Видновская районная клиническая больница и крупнейшие медицинские университеты страны.