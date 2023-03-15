Подмосковье 15 марта 2023, 14:54 Областную больницу в Воскресенске капитально отремонтируют к концу года

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Капитальный ремонт областной больницы продолжается в Воскресенске. За всеми этапами работ следят специалисты подведомственного МинЖКХ Подмосковья Управления технического контроля капитального ремонта.

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«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Сейчас проводится капремонт здания, ранее были проведены работы по устройству стеновых панелей, перегородок, электромонтажные и штукатурные работы, монтаж линий кондиционирования и систем вентиляций. Также до завершения капремонта больницы планируется провести монтаж системы отопления, систем водоснабжения и отделочные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вопрос с кадровой укомплектованностью учреждений здравоохранения в регионе остается актуальным. В Подмосковье продолжается реализация большой программы по строительству медучреждений.

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