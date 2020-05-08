Областную больницу в Люберцах переоборудуют для борьбы с COVID-19. Там будет свыше 500 коек

Как сообщил глава округа Владимир Ружицкий, работы планируется завершить до 10, если не до 9-го мая.

Больницу разделили на чистую зону, для врачей, и грязную — для пациентов. В последней развернут 369 коек с подведенным кислородом — вот в таких палатах. Они для больных в легкой и средней формах. А вот «тяжелые» отправятся на другой этаж, в реанимацию. Там — 100 коек с аппаратами ИВЛ. Еще 60 коек без кислорода предназначены для выздоравливающих пациентов. Система вентиляции в каждой палате, как положено, раздельная.

«В каждой палате у нас система очистки приточно-вытяжная, у нас установка клапанов с подачей кислорода. Ну и, соответственно, необходимое количество розеток, выключатели, ночное освещение», — рассказал генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань.

Источник фото: телеканал «360»

На каждые две комнаты свои туалет и душ. Больнице почти полвека, и масштабный ремонт подарит ей вторую жизнь. От прежнего здания остались только стены, говорят строители. И после пандемии клиника будет работать в прежнем режиме, но уже на новом уровне. Ведь вместе с перепрофилированием придет и современное оборудование.

«Будет компьютерный томограф передвижной, который будет использоваться в отделении реанимации. И идет решение вопроса о монтаже стационарного компьютерного томографа, который позволит выполнять эти исследования на месте для всех госпитализируемых пациентов», — сказал и. о. главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Завозить технику начнут сразу после завершения строительных работ. Уже на завтра запланирована генеральная уборка, а это последний штрих. Поэтому в том, что пациентов встретят здесь уже очень скоро, сомнений нет.