Подмосковье 05 сентября 2023, 15:47 Областную больницу в Химках отремонтируют в 2023 году ГБУЗ МО «Химкинская областная больница», поликлиника №1

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Ремонт Химкинской областной больницы запланировали в Подмосковье. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы проведут в терапевтическом корпусе на Ленинском проспекте и во взрослой поликлинике на улице Чкалова. Подрядчику предстоит выполнить общестроительные и отделочные работы. Отмечается, что ремонт должен быть завершен до конца 2023 года.

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Прием заявок уже идет и завершится 20 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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