14 августа 2023, 17:35
Областную больницу отремонтируют в Люберцах
Больницу на улице Кирова и Октябрьском проспекте отремонтируют в Люберцах. Конкурс на поиск подрядчика завершится 28 августа.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, госзакупку опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы проведут в зданиях на улице Кирова и на Октябрьском проспекте. Начальная цена контракта составила 30 миллионов рублей.
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Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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