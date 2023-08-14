Подмосковье 14 августа 2023, 17:35 Областную больницу отремонтируют в Люберцах Официальный сайт ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»

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Больницу на улице Кирова и Октябрьском проспекте отремонтируют в Люберцах. Конкурс на поиск подрядчика завершится 28 августа.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, госзакупку опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы проведут в зданиях на улице Кирова и на Октябрьском проспекте. Начальная цена контракта составила 30 миллионов рублей.

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Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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