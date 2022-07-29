Областной турнир по петанку прошел в Луховицах

В городском округе Луховицы прошел областной турнир по популярной игре — петанку. Она немного напоминает керлинг, боулинг и бильярд. В ней крайне важны точный расчет броска, меткость и выносливость. Сила спортсменам точно пригодится, ведь металлический шар весит порядка килограмма.

Обычно игра продолжается до 13 очков, но в этот раз играли до 7. Дело в том, что все участники — члены подмосковного клуба «Активное долголетие».

«Интересно! Пока тут уже когда катится шарик, очень интересно, где он остановится в конце концов. Хотелось бы, конечно, одержать победу, выйти на рубеж славы», — рассказала участница проекта «Активное долголетие» из Раменского Багира Сачкова.

Турнир состоялся на стадионе «Спартак». Со стороны могло показаться, что спортсмены просто кидали шары. Однако на самом деле это очень азартная игра, в этот раз она была командной. В итоге бронза досталась спортсменам из Лотошино, второе место заняли хозяева поля — Луховицы, победу одержала команда из Ступино. Всех, кто занял призовые места, наградили кубками и медалями.

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