Областной туристско-краеведческий слет прошел в Ногинске | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 20:16 Областной туристско-краеведческий слет прошел в Ногинске

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В Ногинске состоялся туристско-краеведческий слет тех, кто обучается в Московской области. Им приходилось на ходу учиться делать очень многое — например, буквально за полминуты разжигать костер, если спички при этом промокли. Собирать палатку без инструкции, кидать спасательный круг так, чтобы он действительно достал до утопающего.

«Прошли первый этап очень уверенно, быстро, оперативно, всей командой. Пока что так идем. Мы всю жизнь готовимся, как пришли. Тут есть ребята по 6 лет, по 7 лет занимаются, некоторые пришли недавно. Мы всегда готовы ко всему. Мы готовы побеждать, первое место занимать», — рассказал участник команды из городского округа Мытищи Андрей Шпилев.

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Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд из 13 округов, в каждой из них собралось по восемь участников. Детям предстояло соревноваться в спортивном ориентировании, начать оказывать медицинскую помощь, знать все про Московскую область, завязывать узлы и даже фотографии.

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«Программа слетов включает очень много испытаний в себя. Которые могут пригодиться ребенку, туристу, взрослому человеку в ходе похода, когда он куда-то пойдет с друзьями или в каких-то других ситуациях, когда он окажется один на один с природой, и это потребует от него навыков и умений», — директор областного Центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев.

Кто-то из участников в туризме уже много лет, а кто-то просто новичок. Но глаза от интересного занятия при этом горят абсолютно у всех. Никто при этом не намерен сдаваться, каждая команда нацеливается только на победу. В Богородском округе стремительно развивается туристическое направление. Над ним работает множество квалифицированных специалистов. В том числе, краеведов и геологов, которые активно передают свои знания подрастающим поколениям.

«Ребята с удовольствием посещают занятия в наших учреждениях дополнительного образования, учувствуют в соревнованиях регионального и всероссийского уровня, часто являются победителями. В этом году летне-оздоровительной компанией у нас было охвачено 18 тысяч детей, это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Большую часть как раз закрывает туристическое направление», — рассказала начальник управления образования Богородского городского округа Евгения Устякина.